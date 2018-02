Festival Sanremo blindato tra telecamere, metal detector e controlli ovunque

(Agenzia Vista) Liguria, 06 febbraio 2018 Festival di Sanremo al via, in una cittadella della musica blindata, tra telecamere e metal detector. La 'zona rossa' intorno al teatro Ariston è stata allargata rispetto agli scorsi anni, è aumentato il numero di telecamere (327 contro le 282 dello scorso anno) collegate alla sala operativa del commissariato, sono state raddoppiate le transenne nell'area del red carpet e i principali varchi per l'accesso al teatro sono controllati con metal detector e agenti con telecamere portatili. Sulla sicurezza del festival vigileranno ogni giorno circa 250, tra poliziotti e carabinieri _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev