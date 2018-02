(Agenzia Vista) Liguria, 08 febbraio 2018 Festival Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara, la nota dell'ufficio legale della Rai La conferenza stampa del Festival di Sanremo con la direzione Rai ha dichiarato che la canzone "Non mi avete fatto niente" rimarrà in gara perchè non viola il regolamento del Festival. La canzone portata in scena da Fabrizio Moro e Ermal Meta ha suscitato polemiche a causa della sua somiglianza ad un altro brano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev