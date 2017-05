(Agenzia Vista) Torino, 05 maggio 2017 Due piazze, sessanta incontri, cento ospiti: sono i numeri della sesta edizione del Festival della tv e dei nuovi media, in programma a Dogliani, nel cuore delle Langhe cuneesi, dal 4 al 7 maggio. Nei quattro giorni della kermesse, diretta da Simona Arpellino e Federica Mariani, Dogliani si trasformerà in un laboratorio nazionale in cui pensare e discutere la televisione di oggi e quella del futuro. Courtesy Rete7