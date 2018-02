FI presenta candidati nel feudo di Di Maio 'anche noi giochiamo in casa, possiamo vincere', speciale

(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco, 06 febbraio 2018 Forza Italia presenta i candidati nel feudo di Di Maio 'anche noi giochiamo in casa, possiamo vincere', speciale Il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, ha presentato i candidati che correranno nel collegio Campania 6, che comprende Pomigliano d'Arco, il feudo di Luigi di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle. Gli azzurri non temono la sfida con il leader M5s e affermano ''Anche noi giochiamo in casa (il sindaco di Pomigliano d'Arco e' di Forza Italia) siamo fiduciosi e possiamo vincere''. Nella circoscrizione si sono presentati Giosy Romano, al senato, e Gabriella Fabrocini, alla Camera. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev