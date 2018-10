(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2018 FI, Toti: "Se nessuno si fa domande vuol dire che classe dirigente non è seria" "Se si è passati dall'avere quasi il 40% di voti nel periodo migliore del PDL ad oggi che Forza Italia è data, dai sondaggi, all'8 per cento ci sono cose che non vanno, se nessuno si fa delle domande vuol dire che la classe dirigente non è seria". Queste le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, durante una conferenza stampa alla sede della Stampa Estera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev