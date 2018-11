(Agenzia Vista) Cisterna di Latina (RM), 03 novembre 2018 Fiaccolata in ricordo di Desiree a Cisterna, palloncini colorati vengono liberati in cielo In centinaia hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Desirée, la 16enne stuprata e uccisa nel quartiere San Lorenzo a Roma. Al termine della commemorazione diversi palloncini sono stati liberati in cielo. fonte Facebook_Angelo Tripodi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it