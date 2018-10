(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Fico Con Lega no alleanza lavoriamo sul filo del contratto Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo dal palcoo di 'Italia 5 Stelle' a Circo Massimo parla del Governo: "Nasce su un contratto, non su un'alleanza. Perché l'alleanza la fai sui valori, su un patrimonio che condividi. Abbiamo fatto un'operazione che è un contratto, cerchiamo di operare in quel contratto. Ci sono cose che piacciono e altre che non piacciono. Ma si sta lavorando su quel filo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev