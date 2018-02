(Agenzia Vista) Napoli, 03 febbraio 2018 Fico al mercato rionale a Napoli, grillina siringaia: "A chi non vota M5S non faccio più iniezioni" Roberto Fico presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai a Napoli, dove è candidato per il Movimento Cinque Stella alla Camera dei Deputati, si è recato al mercato rionale di Fuorigrotta per incontrare cittadini e venditori. Una sostenitrice del Movimento simpaticamente si è intrattenuta con Fico. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev