(Agenzia Vista) Napoli, 27 gennaio 2018 Fico alla campagna elettorale porta a porta del M5s a Napoli: noi siamo l'alternativa, lo speciale ''Noi siamo l'unica alternativa alla vecchia politica''. Con queste parole di Roberto Fico ha dato il via alla campagna elettorale porta a porta del Movimento 5 Stelle. Il primo incontro si e' svolto in un condominio di via San Domenico e sono arrivate numerose richieste per ripetere l'evento in altre citta' della Campania. Oltre a Roberto Fico hanno partecipato le consigliere regionali del Movimento Valeria Ciarambino e Maria Muscara'. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev