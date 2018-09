(Agenzia Vista) Napoli, 21 settembre 2018 Fico: "Centrodestra unito Nessuna novità, chi pensa che Lega non stia con Fi e FdI sbaglia" "Che il centrodestra sia unito non è una novità, chi pensa che la Lega non stia con Forza Italia e Fratelli d'Italia sbaglia". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, intervistato a margine dell'intitolazione a Giancarlo Siani della redazione de "Il Mattino". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it