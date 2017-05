Fico: chiediamo sfiducia Boschi tramite il Governo

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2017 La conferenza stampa del Movimento 5 Stelle in sala stampa a Montecitorio sul caso Boschi. I 5 Stelle spiegano che la decisione di non chiedere la sfiducia a Boschi in Aula "non dipende dal fatto che non abbiamo i numeri: questo e' normale dal momento che siamo opposizione", dice Fico, che spiega: "Non si puo' presentare un atto di sfiducia a Boschi in quando sottosegretario, per questo chiediamo di sentire Gentiloni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev