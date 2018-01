(Agenzia Vista) Napoli, 27 gennaio 2018 Fico: con Cesaro candidato in FI rischio voto di scambio, partito invotabile ''Per esempio pensare che c'e' nelle liste in Campania Cesaro, detto Giggino a purpett, che e' candidato con Forza Italia, solo per questo credo che FI diventa oggi un partito invotabile, con i fratelli Cesaro che sono in carcere e c'e' il rischio di voto di scambio''. Queste le parole di Roberto Fico durante un incontro per la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev