Fico: inchiesta Lega? Partiti devono collaborare con magistrati

Milano, 12 dic. (askanews) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita in un liceo di Pavia, risponde così a chi gli chiede delle tensioni tra Lega e M5s a proposito dell'inchiesta sul tesoriere del Carroccio."Quando si è sotto inchiesta o indagine, qualsiasi partito politico deve dare tutti i chiarimenti del caso, tutta la documentazione e mettersi a disposizione della magistratura. Questa deve essere la normalità del Paese e se c'è una strada diversa non va bene", ha detto."Ogni partito o movimento politico - ha ribadito - si deve sempre mettere a dispozione della magistratura quando ci sono indagini in corso e dare qualunque documentazione venga richiesta: questo è il minimo, non c'è neanche da discutere". La Lega lo sta facendo? "Non lo so, io dico questo".