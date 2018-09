Fico: nessuna rivalità con Di Maio, non mi interessano correnti

Roma, 22 set. (askanews) - "Non c'è nessuna rivalità tra me e Luigi. Abbiamo iniziato insieme nei meet up, veniamo dalla stessa terra, amiamo il nostro Sud Italia e lo vogliamo trasformare". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando alla festa di Atreju."Anche nelle divergenze - aggiunge - noi non solo siamo amici ma anche molto uniti, e non ci sono titoli di stampa che possono dividerci. Noi parliamo anche internamente, ma sempre con la visione dell'unione e dell'interesse generale del Paese. A me correnti e correntine non interesano, sono cose che già abbiamo visto e non si ripeteranno nel M5s".