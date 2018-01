(Agenzia Vista) Napoli, 27 gennaio 2018 Fico Pd e' distruttivo e non fa il bene del Paese ''Non li seguo piu' da tanto tempo (il PD). Prima al Nazareno entrava Berlusconi, poi entra la minoranza, poi forse l'accordo con LeU. E' un modo di fare politica autoreferenziale che non mi interessa. Il PD in questo momento e' distruttivo e non fa il bene del Paese''. Queste le parole di Roberto Fico durante un incontro per la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev