(Agenzia Vista) Torino, 03 giugno 2017 I tifosi della Juventus che non sono riusciti a partire per Cardiff si sono radunati in piazza San Carlo, per seguire da un maxi schermo la finale contro il Real Madrid. La partita e' stata vinta dal Real per 4 a 1. Al termine della partita qualcuno, in piazza San Carlo, ha gridato ''bomba, bomba'', forse per un cedimento di una ringhiera, il panico generato ha provocato 40 feriti. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev