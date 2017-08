Fincantieri, Padoan: inaccettabile ripartizione 50-50

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2017 'Non è possibile accettare" una ripartizione 50 e 50, "come abbiamo detto fino ad adesso". "Questa posizione rimane e su questo rimarremo fermi".lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine dell'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire su Fincantieri e Stx. 'Nel colloquio con il ministro Le Maire abbiamo innanzitutto constatato che fra Italia e Francia permangono ancora differenze non sanate". Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha detto - 'Sono convinto che dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia, siamo due grandi popoli, siamo come fratelli. Abbiamo una difficoltà e opinioni diverse su Stx ma troveremo una soluzione adeguata'. così Bruno Le Maire dopo l'incontro con Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda su Fincantieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev