Fincantieri, Padoan:Italia non rinuncia, maggioranza assoluta Stx

Roma, (askanews) - Il gruppo italiano Fincantieri deve avere la maggioranza assoluta del cantiere navale francese di Stx France, altrimenti non ci sarà accordo con la Francia. Lo ha dichiarato in un'intervista alla France Presse il ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan a poche ore dall'incontro con il collega francese Bruno Le Maire a Roma."Fincantieri deve avere almeno più del 50%, visto che i coreani avevano i due terzi" del capitale di Stx France, ha dichiarato Padoan. La soluzione proposta da Le Maire di dare a Fincantieri la direzione e il 50% delle azioni non soddisfa Roma che chiedesempre la maggioranza."Spero che si potrà trovare un modo per andare avanti" nelle trattative sui cantieri navali francesi di Stx France. Penso che insieme possiamo promuovere gli interessi europei", ha concluso Padoan.