"Fine", la vacca bianca nera star del Salone dell'agricoltura

Roma, (askanews) - Ha sei anni e si chiama "Fine", è la vacca bianca e nera mascotte del Salone internazionale dell'agricoltura di Parigi. E' arrivata il giorno prima dell'inaugurazione della kermesse.Parla Cédric Briand, allevatore di Fine:"Come l'ho preparata? Beh, ogni giorno, con regolarità, le abbiamo messo la cavezza come ai cavalli, e l'abbiamo fatta camminare, camminare in mezzo alla gente. Da quando vendiamo animali in azienda, abbiamo clienti che vengono regolarmente con le loro famiglie e le loro auto e quindi era abbastanza facile farla esercitare"."C'è una specie di orgoglio - aggiunge - ma è un orgoglio di gruppo, questo è quello che conta. Noi due siamo i portavoce di tutti gli amici che saranno qui questa settimana", ha concluso.