Fine Ramadan, Appendino:"Torino ha vacillato, ma non e' caduta"

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2017 Chiara Appendino ha preso parte alla festa di fine Ramadan che come l'anno scorso - uno dei primi appuntamenti della Sindaca - si è tenuta al Parco Dora, a Torino. "Nelle ultime settimane Torino ha vacillato, ma non è caduta. E non cadrà se tutti coloro che la vivono, e che sentono di appartenerle, la sosterranno": E' parte del messaggio rivolto ai più di 25.000 presenti, che prosegue "Torino è la mia, la vostra, la nostra città, e tutte e tutti dobbiamo prendercene cura. Il nostro compito sarà essere protagonisti nella lotta alla paura". Nel suo discorso Chiara Appendino ha aggiunto che l'amministrazione deve "rendere gli spazi pubblici quanto più aperti e accessibili a tutti, salvaguardando le differenze e la pluralità ma anche il rispetto che ognuno di noi deve ai propri vicini" . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev