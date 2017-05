Fioccano i turisti allo zoo di Tokyo, panda Shin Shin è incinta

Roma, (askanews) - Allo zoo Ueno di Tokyo, un esemplare femmina di panda, Shin Shin, di 11 anni, mostra i segni della gravidanza dopo un accoppiamento con il panda maschio Ri Ri. I visitatori possono vederla e fotografarla, ma ancora solo per poche ore."Sono venuta in particolare per vedere un'ultima volta Shin Shin, che non potrà più essere vista in pubblico da domani, perché potrebbe essere incinta"."Se Shin Shin è incinta, non vedo l'ora che nasca il piccolo di panda", aggiunge questo giovanissimo visitatore.Nel frattempo una catena di ristoranti cinesi nell'area ha gonfiato i prezzi, nella speranza che la gravidanza di Shin Shin vada a buon fine.