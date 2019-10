Fioramonti: studio cosmo ha ripercussioni anche su economia

Roma, 8 ott. (askanews) - Il ministro dell'istruzione, Lorenzo Fioramonti, plaude al Premio Nobel per la fisica attribuito per studi sulla cosmologia."L'importanza della ricerca aerospaziale si colloca anche in un settore molto più ampio che è confermato e testimoniato dal punto di vista dei premi Nobel per la fisica, consegnato a fisici che hanno studiato la cosmologia e il sistema solare. È un modo per ricordarci che ricercare l'universo non è soltanto importante dal punto di vista scientifico ma può avere delle grandi applicazioni dal punto di vista degli impatti che tutto ciò ha sul miglioramento della nostra economia e dello sviluppo industriale".