Florida, la spettacolare Boat Parade natalizia a Fort Lauderdale

Roma, (askanews) - Centinaia di luci colorate, decorazioni con alberi, regali e renne, musica e intrattenimento a Fort Lauderdale, in Florida, per la spettacolare parata di barche natalizie, la più grande e famosa dello Stato, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutto il mondo pronti a godersi il suggestivo spettacolo notturno in un clima tropicale.La Winterfest Boat Parade, giunta alla 47esima edizione, si snoda lungo il New River al centro della città e arriva fino al Lago Santa Barbara a Pompano Beach. Tema del 2018 "Il meglio degli anni '80".