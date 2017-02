Foibe, Boldrini: tener vivo ricordo è un contributo alla pace

Roma (askanews) - "Quale insegnamento traiamo dalla barbarie delle foibe e dal dramma dell'esodo forzato?": a parlare è la presidente della Camera Laura Boldrini intervenendo in aula a Montecitorio in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo delle Foibe edell'esodo Giuliano-Dalmata e rivolgendosi ai rappresentanti di tutte le Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati."Allora accadde qualcosa di ingiustificabile ma se ci pensiamo bene non c'è guerra senza il massacro di civili e senza efferatezze. Le cosiddette guerre chirurgiche non esistono. Per questo ripeto che tener vivo il ricordo e la memoria di quegli eventi è un grande contributo alla pace e ai valori di libertà e democrazia. Un paese come il nostro che ha sofferto sotto la dittatura fascista e ha conosciuto l'eccidio delle foibe non può non costudire gelosamente quei valori che sono scritti a chiarissime lettere nella nostra costituzione"