Foibe, Gelmini: scuola ricordi vittime foibe affinche' non si ripetano piu' cose simili

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Trieste, 10 febbraio 2017 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e Maria Stella Gelmini hanno partecipato alla solenne cerimonia in ricordo delle vittime alla Foiba di Basovizzo. ''Dispiace l'assenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Perche' il ricordo di quei figli d'Italia massacrati e' doveroso, e perche' ci ricorda che la nostra liberta' non e' scontata. Oggi come ieri bisogna scegliere da che parte stare, se a difesa degli italiani o a subire i diktat stranieri'', queste le parole di Giorgia Meloni. courtesy TeleQuattro