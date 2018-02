Foibe, tensioni tra Forza Nuova e antifascisti al mercato di Torino

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 10 febbraio 2018 Momenti di alta tensione alle Vallette, dove si è sfiorato lo scontro tra i militanti di Forza Nuova e casapound da una parte e studenti,autonomi ed esponenti dei centri sociali dall'altra. I due cortei erano stati indetti nell'ambito della giornata in memoria alle vittime delle foibe. Alcune decine di militanti di Forza Nuova, giunti con bandiere e striscioni sotto la lapide dedicata ai martiti delle foibe in corso Cincinnato, sono arrivati vicinissimi al contatto fisico con l'altro corteo, quello dei 150 antifascisti tra cui autonomi e militanti dei centri sociali. Le forze dell'ordine hanno fatto il possibile per mantenere a debita distanza i due gruppi, e anche se non mancati slogan e insulti, si è evitato lo scontro. I più imbufaliti per la situazione alcuni mercatali, che hanno lamentato l'impossibilità a lavorare con i cortei in corso e in un clima di tale tensione Courtesy Rete7