Fondazione Attua, Maroni: autonomia sarà un tema che discuteremo

Roma, 15 feb. (askanews) - Roberto Maroni, ex ministro degli Interni ed ex-presidente della Regione Lombardia, è stato nominato presidente onorato della Fondazione Attua. "Sono molto contento e onorato di questa nomina", dice ad Askanews, "penso che si possano fase cose interessanti e importanti su temi rilevanti, per l'Italia e per i nostri territori. Quello di strettissima attualità, da cui si potrebbe cominciare questa interessante collaborazione, è proprio il tema dell'autonomia. In questi giorni si discute degli sviluppi che avrà, delle richieste che vengono dalle regioni del Nord, delle opposizioni delle regioni del Sud. E un tema affascinante che riguarda il sistema istituzionale e lo sviluppo di questo sistema istituzionale, il federalismo, il rapporto tra Nord e Sud. Credo che per la Fondazione possa essere un tema molto importante, utile da discutere e interessante".