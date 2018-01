Legazpi (Filippine), (askanews) - Oltre 40mila persone sono state evacuate dalle aree circostanti il vulcano Mayon, il più attivo delle Filippine, che è entrato in eruzione sputando in cielo fumo e ceneri e dando vita a spettacolari fontane di lava.Mayon ha sparato in cielo una colonna di fumo e ceneri alta 5 chilometri, mentre una pioggia di ceneri si è sparsa nelle aree dei dintorni.