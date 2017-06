Foreign Fighter arrestata nell'Alessandrino "Pronta a unirsi all'Isis"

(Agenzia Vista) Torino, 24 giugno 2017 Una donna italiana, Lara Bombonati di 26 anni, è stata fermata nelle scorse ore a Tortona, nell'Alessandrino, ed è ora reclusa nel carcere di Torino con l'accusa di terrorismo internazionale in attesa che il Gip convalidi l'arresto. La donna, sposata con un foreign fighters italiano morto in battaglia, era stata fermata a gennaio scorso in Turchia, vicino al confine con la Siria, e successivamente espulsa. Una volta rientrata in Italia, Bombonati è stata costantemente monitorata dagli uomini della Digos che stanno ricostruendo i contatti avuti con alcuni soggetti maghrebini. Il fermo sarebbe scattato in quanto la giovane avrebbe manifestato l'intenzione di ripartire per la Siria. Courtesy Rete7