(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2017 Formigoni (AP) no alleanza con PD, partito diverso da noi Le reazioni politiche al termine della direzione nazionale di Alternativa Popolare. L'assemblea, che si è riaggiornata a domani, sta discutendo sulle scelte in vista delle prossime elezioni dopo la decisione di Angelino Alfano di non ricandidarsi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev