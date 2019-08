Roma, 12 ago. (askanews) - Immagini impressionanti delle forte piogge monsoniche in Myanmar, che hanno provocato una frana nel sud-est del Paese, e almeno 51 morti.Le violenti inondazioni hanno colpito diverse zone del paese, l'esercito è stato dispiegato per aiutare nei soccorsi. E i servizi di emergenza sono ancora attivi per cercare di salvare le persone ritenute disperse.