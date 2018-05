Fra mito e polemiche, a Treviri le celebrazioni per Karl Marx

Treviri (askanews) - Tra mille polemiche, la Germania celebra il bicentenario della nascita di Karl Marx: non meno di 600 eventi sono programmati a Treviri, città vicina al confine con Francia e Lussemburgo dove Marx è nato il 5 maggio 1818, per tracciare la vita, il lavoro e l'eredità dell'autore del "Capitale" e ispiratore del comunismo. Ma diversi fatti potrebbero offuscare le celebrazioni, poiché l'eredità del filosofo rimane controversa quasi 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino.Il momento clou delle celebrazioni è stata l'inaugurazione di una statua in bronzo del filosofo tedesco, alta 5 metri e mezzo, donata dalla Cina, Paese ancora ufficialmente comunista. Un fatto che ha suscitato più di un mal di pancia in una Germania dove il Muro ha diviso il popolo per decenni e la repressione nella Ddr comunista ha lasciato tracce ancora palpabili.Diverse associazioni e partiti hanno protestato contro l'omaggio a Marx, da molti considerato responsabile di aver "gettato le basi su cui sono state costruite tutte le dittature comuniste fino ad oggi".Più di 130 anni dopo la sua morte a Londra, nel 1883, l'autore del "Capitale" e del "Manifesto del Partito Comunista" (con Engels) rimane uno degli intellettuali più commentati al mondo. Alcuni paesi rivendicano ancora il marxismo come base ideologica, come la Cina e il Vietnam. Pechino "continuerà a brandire la bandiera del marxismo", ha detto il presidente cinese Xi Jinping, alla vigilia del bicentenario definendo il filosofo tedesco "il più grande pensatore dell'era moderna.