(Agenzia Vista) Venezia, 08 settembre 2019 Franceschini davanti al barcone naufragato e trasformato in opera d'arte: "Recuperiamo l'umanità" "Recuperiamo l'umanità". Così il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini a Venezia, davanti ad un barcone naufragato nel Mediterraneo nel 2015 e poi trasformato in opera d'arte. /courtesy Twitter Dario Franceschini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it