Franceschini utilizzo fondi Pompei e' diventato un esempio virtuoso europeo

(Agenzia VISTA) Pompei, 09 febbraio 2017 Il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, e la commissaria europea, Corina Cretu, hanno visitato l'area archeologica per un sopralluogo, constatando un buono stato di avanzamento dei lavori e la riuscita del progetto Pompei. Il ministro, durante la conferenza stampa, ha mostrato una lettera, consegnatagli dal commissario Cretu, nella quale viene comunicato che''ci sono tutte le condizione per revocare l'interruzione dei termini di pagamento per il programma attrattori culturali, naturali e turismo''. AltrimondiNews