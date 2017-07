Francia, 14 luglio: la parata la banda suona brano dei Daft Punk

Parigi (askanews) - La banda militare francese ha rotto la tradizionale solennità della parata militare del 14 luglio in Francia suonando dei brani del gruppo francese Daft Punk, sotto lo sguardo sorpreso del presidente americano Donald Trump, ospite d'onore della parata.La banda ha cominciato con il rendere omaggio alle vittimedell'attentato di Nizza suonando l'inno della Città degli angeli, "Nissa la Bella", posizionandosi in modo da formare la parola: Nizza, Poi, i militari si sono messi a suonare "Get Lucky" del gruppo di musica elettronica Daft Punk , provocando dapprima lo stupore degli ospiti. Sulla tribuna d'onore, il capo dello Stato Emmanuel Macron esita un istante, poi sorride, Donald Trump ha l'aria incredula ma alla fine ha applaudito.