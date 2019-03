Francia, atto XVI dei Gilet gialli: al via la protesta a Parigi

Parigi, 2 mar. (askanews) - A Parigi, ennesimo sabato di protesta dei "Gilet gialli", in centinaia si sono radunati sugli Champs-Elysees per l'atto XVI della mobilitazione contro le politiche del presidente Emmanuel Macron.I manifestanti hanno raggiunto l'Arco di Trionfo già dalle 11 del mattino, anche se il corteo di 12 chilometri doveva partire intorno alle 12.30, bloccando la circolazione nella rotonda dell'Etoile. Le forze dell'ordine li hanno fatti sgomberare.Il primo marzo Macron ha lanciato un appello al "ritorno alla calma" e qualche giorno prima aveva puntato il dito contro "la democrazia della sommossa".Non solo a Parigi, oggi raduni in tutta la Francia, da Nantes, a Lille, a Lione e Bordeaux, ma il centro della protesta sarà di nuovo la capitale. Sul gruppo Facebook "Gilet gialli atto XVI", oltre 5.000 hanno segnalato il loro interesse a partecipare.