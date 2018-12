Francia, aumento tasse sul carburante sospeso per 6 mesi

Parigi (askanews) - Il governo francese sospende l'aumento delle tasse sul carburante per sei mesi: lo ha annunciato il primo ministro, Edouard Philippe, precisando che nemmeno le tariffe di gas ed elettricità aumenteranno durante l'inverno. La decisione è stata presa dopo le violente proteste scatenate in queste settimane dal cosiddetto movimento dei "gilet gialli"."Dopo aver ascoltato le richieste di tutti gli interlocutori che ho incontrato sospendo per la durata di sei mesi queste misure fiscali. Queste non saranno applicate prima di un confronto con le parti in campo. In questo lasso di tempo vogliamo individuare delle misure giuste ed efficaci", ha dichiarato Philippe.Comincerà il 15 dicembre per protrarsi fino al 1 marzo la fase di concertazione locale sulla transizione annunciata dall'esecutivo di fronte alla crisi dei "gilet gialli".Il primo ministro francese ha spiegato che nessuna tassa merita di mettere in pericolo l'unità della Nazione. "Bisognerebbe essere sordi" per non "sentire la rabbia" dei francesi.