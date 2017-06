Parigi (askanews) - "L'aggressore ha gridato nel momento in cui ha colpito il poliziotto: è per la Siria. Non sappiamo altro in questo momento. Alcune persone hanno visto quanto accaduto e saranno interrogati": lo ha dichiarato il ministro degliInterni francese, Gerard Collomb, in riferimento all'aggressione a Parigi, dove un uomo ha attaccato con unmartello un agente di polizia davanti alla cattedrale diNotre Dame prima di essere neutralizzato da altri agenti.