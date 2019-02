(Agenzia Vista) Roccarso, 08 febbraio 2019 "Se siamo in una Europa senza confini non deve valere soltanto per la libera circolazione delle merci e delle persone, ma anche per la libera circolazione delle forze politiche che si accordano in un'ottica europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Roccaraso in Abruzzo. Fonte Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev