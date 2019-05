Francia, esplosione a Lione: fermato un 24enne algerino

Lione, 27 mag. (askanews) - Uno studente di 24 anni di nazionalità algerina, iscritto a Ingegneria, è stato arrestato dalla polizia a Oullins, nei pressi di Lione, come principale sospettato dell'esplosione di sabato 25 maggio nel centro della città francese. Assieme al giovane sono stati fermati anche il fratello 18enne e la madre, mentre la sorella è stata solo ascoltata dagli inquirenti.Secondo la stampa locale, l'uomo era sconosciuto alle forze dell'ordine e all'intelligence ed è stato fermato mentre scendeva da un autobus.Al momento non si conoscono ancora le motivazioni dell'attaccoche ha causato il ferimento di 11 persone, e l'arrestato nonstarebbe collaborando.I media francesi hanno precisato che all'indagine hanno partecipato 90 investigatori della polizia e 30 agenti della polizia scientifica, che sono riusciti a identificare il presunto responsabile sin dalla serata di domenica 26 maggio.Secondo la stampa locale, determinanti per la sua individuazione sono state la geolocalizzazione del telefono cellulare, le batterie rinvenute nel pacco contenente l'ordigno esploso sabato e anche una traccia di Dna trovata sul posto.Gli investigatori hanno quindi fatto ricorso alle numerose telecamere presenti a Lione e sono stati aiutati da circa 200 testimoni che hanno risposto all'appello lanciato dalla polizia dopo l'attentato.