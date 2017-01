Francia, Fillon e Juppé in visita alla Thales di Mérignac

Mérignac (askanews) - Il candidato repubblicano per le presidenziali francesi, François Fillon e il sindaco di Bordeaux, Alain Juppé hanno fatto visita agli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Thales, nei pressi dell'aeroporto di Bordeaux-Mérignac. I due hanno anche indossato dei caschi da pilota d'elicottero provando i moderni visori che, grazie anche alla realtà aumentata, aiutano gli aviatori militari a volare di notte e in condizioni di bassa visibilità.In queste ore Fillon è al centro di un presunto scandalo che coinvolge la moglie Penelope, accusata da un'inchiesta del settimanale Le Canard Enchainé di essere stata stipendiata dal marito come sua collaboratrice, ricevendo compensi per quasi 500mila euro dal 1998.