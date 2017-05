Francia, Greenpeace espone bandiera anti-Fn sulla Torre Eiffel

Parigi (askanews) - Militanti di Greenpeace hanno esposto uno striscione con le parole "Liberté, Egalité, Fraternité" sulla Torre Eiffel, per mettere in guardia contro un'eventuale vittoria della leader dell'estrema destra Marine Le Pen alle elezioni presidenziali.Questa iniziativa, a due giorni dal secondo turno delle elezioni presidenziali, punta a "mettere in guardia contro il progetto di Marine le Pen e quello che rappresenta come rischi per le associazioni", ha dichiarato Jean-Francois Julliard, direttore generale di Greenpeace France.Oltre al motto della Repubblica francese, lo striscione di 30 metri per 10 porta il nome dell'organizzazione ambientalista e l'hashtag #resist, a lettere nere su sfondo giallo. "Liberté, egalité, fraternité: è più che urgente difendere questi valori, particolarmente minacciati dal Front national", il partito di Le Pen, ha sottolineato Julliard.