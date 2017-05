Francia, i Macron: Emmanuel, Brigitte, i figli e gli amici

Parigi (askanews) - Prima sale sul palco da solo e si gode per qualche istante la vittoria poi il neo presidente francese davanti alla folla di sostenitori riuniti nella spianata del Louvre chiama la moglie. Emmanuel Macron ha preso per mano Brigitte e la nuova première dame si è commossa. Poi li hanno raggiunti i tre figli di lei con i sette nipoti e numerosi amici della coppia. Ecco la nuova famiglia presidenziale che tanto ha fatto discutere la Francia e il mondo prima del voto.Emmanuel e Brigitte sempre mano nella mano, sempre uno accanto all'altra, un'unione solida e fuori dagli schemi.Bella, elegante, Brigitte Trogneux, 64 anni, è a lei, a detta dei più, che Emmanuel Macron deve il più prezioso contributo di questa vittoriosa campagna che lo ha catapultato da quasi neofita della politica alla presidenza della Repubblica francese. Il 39enne le ha promesso un vero ruolo istituzionale da Premiere dame.Brigitte, "sempre presente e ancora di più, senza la quale non sarei quello che sono": con queste parole la sera del 23 aprile, dopo aver vinto il primo turno delle presidenziali, il candidato di En Marche! ha ringraziato e abbracciato la moglie dopo essere salito sul palco insieme a lei, sempre mano nella mano.L'elegante bionda dagli occhi blu è stata la sua più fedele alleata in questa scalata del giovane marito all'Eliseo, in prima fila in tutti i suoi comizi e durante le trasferte. La professoressa e il suo allievo hanno conquistato la Francia.Nata ad Amiens, in una famiglia in vista proprietaria di una rinomata pasticceria, Brigitte Trogneux incontra Emmanuel all'inizio degli anni '90, è sposata ed è madre di tre figli, ha 39 anni, insegna francese e teatro in un liceo. Ma fin dai primi contatti con Emmanuel, allora 15enne, rimane "completamente affascinata" dalla sua intelligenza. L'anno successivo, Macron sfida i tabù e le dichiara la sua passione. "A 17 anni, Emmanuel mi disse: 'qualunque cosa faccia, io la sposerò!". Promessa mantenuta! Nel 2006 Brigitte lascia il marito e l'anno seguente sposa Emmanuel Macron e ora saliranno insieme all'Eliseo.