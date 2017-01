Francia, Juppe esclude il suo "ripescaggio" se Fillon si ritira

Parigi (askanews) - Alain Juppe ha escluso un suo possibile "ripescaggio" nel caso di un ritiro dalla corsa alle presidenziali francesi di François Fillon, accusato da un'inchiesta del settimanale Le Canard enchainé di aver stipendiato fittiziamente la moglie Penelope sin dal 1998."La polemica è preoccupante - ha detto Juppe - ma questo non cambia la mia decisione, perché le primarie ci sono state e gli elettori si sono pronunciati".Fillon dal canto suo, intervistato dall'emittente Tf1, si è difeso a pié fermo, sostenendo che non c'è nessuno scandalo, tutto è stato fatto in trasparenza e nel pieno rispetto della legge."Vorrei dire che non trovo parole per esprimere il mio disgusto per la natura abbietta di quest'attacco - ha detto - sono in politica da più di 30 anni, conosco le regole, sapevo che candidandomi alle presidenziali avrei dovuto affrontare delle calunnie, ma non queste, non che attaccassero mia moglie per colpire me"."L'unica cosa che mi impedirebbe di candidarmi - ha concluso il candidato della destra all'Eliseo - è se il mio onore fosse intaccato, se fossi messo sotto inchiesta".Secondo le accuse, Penelope Fillon avrebbe preso circa 500mila euro di fondi pubblici per falsi lavori. Fillon, che attualmente guida i sondaggi, ha spiegato che la consorte "ha sempre lavorato" per lui come assistente parlamentare, svolgendo diverse mansioni come le correzioni dei suoi discorsi. Il suo ruolo, ha assicurato, è sempre stato "perfettamente chiaro".