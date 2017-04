Parigi (askanews) - Performance insolita alla Defense, a Parigi, dove l'artista Olivier de Sagazan si è messo ad abbaiare per circa tre ore. Un gesto, ha spiegato, per risvegliare le coscienze di fronte ai pericoli rappresentati dal Front National che è arrivato al secondo turno delle presidenziali francesi. Tanta gente incuriosita a Parigi nel sentire l'artista abbaiare. E qualcuno, non molti per la verità, lo ha pure imitato.