Francia, la Tour Eiffel chiusa per freddo

Parigi (askanews) - La Tour Eiffel resta chiusa per freddo. Brutta sorpresa per i turisti arrivati davanti al moumento più celebre di Parigi. La torre è inaccessibile perchè nevee ghiaccio che hanno colpito la Francia in questi giorni hanno reso le piattaforme e le scale "impraticabili". Lo ha annunciato venerdì la Société d'exploitation de latour Eiffel (SETE), la società che gestisce il monumento.Ma la comunicazione non ha raggiunto tutti i turisti stranieri che si precipitano sotto la Tour Eiffel ogni giorno. "E' chiusa, non sappiamo perché", ha detto una turista italiana. "Abbiamo comprato i biglietti via internet dal Brasile. Arriviamo ed è chiusa, non sappiamo cosa fare", ha spiegato un ragazzo brasiliano."Abbiamo appena visto che è chiusa, che delusione", ha commentato una turista svedese.La Tour Eiffel nel 2017 è stata visitata da oltre sei milioni di turisti.