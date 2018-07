Francia, Macron sugli Champs Elysée: al via parata del 14 luglio

Parigi, (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato le festività per il 14 luglio percorrendo gli Champs-Elysées al fianco del capo di Stato maggiore dell'Esercito, prima della tradizionale parata militare che si svolge in questa giornata di Festa nazionale (Presa della Bastiglia).Celebrazioni che si svolgono sotto massima allerta: ben 12.000 gli agenti dispiegati a Parigi e nella sua regione questo 14 luglio, anche in previsione della finale dei Mondiali domenica che vede in campo Francia contro Croazia.