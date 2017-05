Francia, passaggio di consegne da Hollande a Macron all'Eliseo

Parigi (askanews) - Passaggio di consegne all'Eliseo. Il nuovo presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto dal capo di stato uscente Francois Hollande per il passaggio di consegne e l'investitura ufficiale.Macron ha percorso lentamente il piazzale dell'Eliseo sul tappeto rosso ed è stato accolto con un sorriso da Hollande che lo ha atteso sulle scale del piazzale. Una stretta di mano e un lieve sorriso per il nuovo presidente e il suo predecessore, prima di entrare nel palazzo.Macron è stato preceduto di circa 10 minuti dalla moglie Brigitte, che è stata accolta dal capo del protocollo all'Eliseo separatamente, come questione di cortesia nei confronti di Hollande che non è accompagnato da una premiere dame.