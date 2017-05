Francia, Toti: certamente Fi non sta con Macron, è un tecnocrate

Genova (askanews) - "Certamente noi non siamo con Macron. Macron è un presidente che i francesi hanno scelto e che quindi merita tutta la nostra amicizia, dopodiché proviene da un mondo che è quello della tecnocrazia e da un governo, quello socialista, che non può essere il mio e ritengo neanche quello del centro destra e di Forza Italia". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando del nuovo presidente della Francia."Macron - ha sottolineato - è un signore che ha colto il ventodi novità e di cambiamento che spira forte in Europa e ha saputointerpretarlo, cosa che non hanno saputo fare purtroppo i partiti più tradizionali dello schieramento europeo, in particolare il Partito Socialista. Non era il mio candidato, così come non era il mio candidato la Le Pen".