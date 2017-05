Francia, tutto pronto per il ballottaggio per le presidenziali

Parigi (askanews) - Tutto pronto per il ballottaggio per le presidenziali francesi di domenica. Circa 47,5 milioni di francesi sono chiamati al voto domenica 7 maggio per scegliere tra due candidati il futuro Presidente della Repubblica: il centrista Emmanuel Macron o la candidata dell'estrema destra, Marine Le Pen. Le prime urne sono giù stata aperte nei territori d'Oltremare dove le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 locali.Già oggi sono chiamati al voto, inoltre, gli 1,3 milioni di francesi che risiedono all'estero.